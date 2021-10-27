Путин назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой уполномоченным по правам ребенка в России, документ опубликован на портале правовой информации.

Львова-Белова будет детским омбудсменом в течение пяти лет. Она согласилась занять эту должность 27 октября. Ранее Львова-Белова была сенатором от Пензенской области. Львова-Белова воспитывает пятерых родных детей и четверых приемных, ее супруг Павел Когельман - священник.

Предшественница Львовой-Беловой, Анна Кузнецова, стала депутатом Госдумы. Она избралась по федеральному списку единороссов.

фото: council.gov.ru