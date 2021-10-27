Довольный бюджетом ЗакС

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Парламент Петербурга 27 октября принял в первом чтении бюджет города на 2022 год. "Против" проголосовал только один депутат. Еще несколько пригрозили сделать это, если при втором чтении не учтут их поправки. Кроме того, парламентарии согласились с назначением главы Колпинского района на пост вице-губернатора и попрощались с представителем Смольного в ЗакСе.

Заксобрание только начало заседание, утвердило повестку и поздравило именников, как тут же взяло перерыв на полчаса. Ждали губернатора, который должен был выступить сразу по двум вопросам: о назначении своего заместителя и о проекте бюджета. Когда Александр Беглов появился в зале, присутствующие начали вставать.

Сначала поднялись члены городского правительства - они сидели лицом ко входу и первыми заметили начальника. Уверенно встали единороссы, члены фракций "Новых людей" и ЛДПР. Отдельные представители других фракций замешкались, но все же поднимались. Сидеть остался только депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Позже он рассказал ЗАКС.Ру, что не хотел устраивать акций протеста, а просто не понял, зачем нужно вставать. Традиции стоя приветствовать входящего градоначальника раньше не было, и "яблочник" не понимает, откуда она взялась.

Очень быстро представили и одобрили Анатолия Повелия в должности вице-губернатора. Большинству депутатов он хорошо знаком как глава Колпинского района. В этой должности чиновник проработал последние семь лет. А начинал свой политический путь он, как и Беглов, с Курортного района.

- Анатолий Анатольевич Повелий обладает большим опытом на ответственных постах в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и в органах местного самоуправления… За годы работы проявил себя ответственным руководителем, он может успешно решать многоплановые, комплексные задачи, - охарактеризовал своего будущего зама губернатор.

На самом заседании вопросов Повелию почти не задавали. Двумя часами ранее, во время представления чиновника фракциям, его расспрашивали гораздо активнее. Планируется, что глава Колпинского района, став вице-губернатором, будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Раньше в городском правительстве за это отвечал Николай Бондаренко, который сам теперь депутат ЗакСа. Повелий явно ожидал, что его засыпят вопросами о предстоящей снежной зиме и порывался рассказать, что у него все под контролем. Но парламентарии больше касались тем капитального ремонта, планов городского правительства увеличить взносы на капремонт и нерадивых управляющих компаний. Впрочем, выступление будущего члена правительства по вопросу снега все же состоялось.

- Мы, проживающие в северном городе, должны быть готовы к каждой зиме как к аномальной, - заявил Повелий фракции "Единая Россия". - Зима 2018/2019 года нас всех взбодрила. Мои предшественники: Николай Леонидович [Бондаренко] и правительство города сделали большой задел для того, чтобы мы были технически готовы. Закуплена новая техника. С учетом возникшего дефицита по рабочей силе приобретены средства малой механизации. На данный момент город к зиме готов.

ЗакС большинством голосов одобрил кандидатуру Повелия. 41 депутат проголосовал "за", один - "против", еще один воздержался. Семь человек вообще не голосовали. Результат чуть хуже, чем у Максима Мейксина, которого согласовали на должность вице-губернатора двумя неделями ранее.

Проект городской казны губернатор, как обычно, представлял с иллюстрациями. На экране появлялись цифры и графики, свидетельствующие о том, что новый бюджет будет еще более социальным, чем действующий. Растут расходы на строительство метро, на расселение коммуналок, на образовательные программы. Беглов даже пообещал за три года решить проблему дефицита мест в школах и детских садах.

Доходная часть бюджета составила - 874,3 млрд рублей. Расходная - 918,1 млрд. Оба показателя существенно выросли по сравнению с текущим годом. Губернатор анонсировал и дальнейший рост. По его прогнозам, доходы ежегодно будут увеличиваться примерно на 10% и в 2024 году превысят 1 трлн рублей. Беглов обещал это еще перед губернаторскими выборами 2019 года.

Со стороны депутатского корпуса резкой и категоричной критики проекта бюджета не было. Восторженнее всех высказался спикер Александр Бельский. Он назвал проект "бюджетом прорыва", подчеркнув при этом социальную направленность документа.

- Знаете, мы еще несколько лет назад говорили просто, что у нас есть разрыв социальный. А сейчас, если вы обратили внимание, депутаты задают вопрос "Когда мы его сократим?" Они уже хотят конкретных сроков, а совсем недавно мы говорили, что в принципе нужно к этому идти. Динамика достаточно серьезная, - позже заявил Бельский на брифинге.

Большинство выступавших депутатов высказывались со сдержанным оптимизмом. Отмечая плюсы, они говорили и о недостатках документа. "Яблочник" Вишневский, например, указал на непрозрачность проекта - по его словам, иногда непонятно, на что именно расходуются средства по отдельным статьям. Представители Смольного заявили, что это не так - сайт "Открытый бюджет" создан не зря, он все наглядно демонстрирует. Также Вишневский затронул вопрос непрозрачности концессионных соглашений и заявил, что необходимо субсидировать из казны фонд капитального ремонта, чтобы не допустить рост взносов на капремонт с населения. Он пообещал внести свои предложения ко второму чтению.

Вице-спикер Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду"), в целом поддержав документ, посетовала на то, что недостаточно средств в бюджете выделено на развитие промышленности и раскритиковала финансирование трамвая "Чижик" по договору государственно-частного партнерства. На него должно уйти более 2 млрд рублей.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко призвал уменьшить сумму госдолга и предусмотреть дополнительную поддержку для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в пандемию. Он заявил, что при всех позитивных моментах коммунисты не могут поддержать существующую редакцию проекта, но подготовят поправки ко второму чтению и, если их примут, будут голосовать "за".

Голосование прошло в поименном режиме. Оказалось, что мнения во фракции КПРФ разделились. Воздержались только сам Кононенко, Дмитрий Дмитриев и Вячеслав Бороденчик. Алексей Зинчук отсутствовал, а Ирина Иванова и Борис Зверев были "за" бюджет.

Вишневский, как и обещал, воздержался и за себя, и за отсутствовавшего Александра Шишлова. Единственный проголосовавший "против" обнаружился во фракции "Справедливая Россия - За правду". Это ветеран петербургского парламентаризма Михаил Амосов.

"Я все-таки решил голосовать против, поскольку я не согласен со схемами финансирования ГЧП, концессий и "выполнения работ по автобусным перевозкам". Мне кажется, что это принципиальный вопрос", - позже написал политик в своем Telegram-канале.

В перерыве заседания Беглов и Бельский подписали план совместной законопроектной работы. Подобные дежурные церемонии проходят в начале каждого парламентского года. Но в этот раз губернатор говорил особенно долго и торжественно.

- Я считаю, что в городе у нас наступила политическая стабильность. Это очень важно, - сказал глава города ближе к концу выступления.

После Беглов покинул Мариинский дворец, а ЗакС заседал еще несколько часов, делегируя своих депутатов в бессчетное количество комиссий, советов и других органов. Перед тем как разойтись, спикер Бельский поблагодарил за совместную работу представителя Смольного в городском парламенте Юрия Шестерикова. Оказалось, что это его последнее заседание. Говорят, что он переезжает в Москву.



















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников