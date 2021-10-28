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Суд в Хабаровске отменил решение о блокировке группы Юлии Цветковой во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Суд в Хабаровске отменил решение о блокировке группы Юлии Цветковой во "ВКонтакте"

Хабаровский краевой суд отменил решение о запрете группы во "ВКонтакте" "Монологи вагины", который администрировала художница Юлия Цветкова, передает "Новая газета" со ссылкой на мать девушки Анну Ходыреву.

Дело направили на новое рассмотрение в Центральный суд Комсомольска-на-Амуре из-за процессуальных ошибок. По словам Ходыревой, адвокат предоставил доказательства, которые апелляционный суд приобщил и которые поставили под сомнение решение суда первой инстанции.

В июне Центральный суд Комсомольска-на-Амуре запретил паблик "Монологи вагины". Этого требовала прокуратура, которая решила, что посты в группе наносят "вред здоровью", а также "нравственному и духовному воспитанию несовершеннолетних".

В отношении Цветковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом стали рисунки женских тел, которые она публиковала в своих группах "ВКонтакте", посвященных бодипозитиву и секс-просвещению.

 


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