Программиста, который вывез из России архив видеозаписей с пытками в колониях, заочно арестовали

Суд в Саратове заочно арестовал уроженца Беларуси Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net архив с видеозаписями пыток в колонии, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Саратовской области.

Савельев объявлен в федеральный розыск. Полиция также готовит документы, чтобы объявить его в международный розыск. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). По версии следствия, он неправомерно получил доступ к "охраняемой законом компьютерной информации", скопировал ее и передал третьему лицу "для распространения в СМИ".

С начала октября Gulagu.net начал публиковать переданные им видеозаписи с пытками в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. По словам правозащитников, в их распоряжении свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые содержат сведения о пытках в колониях также в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

Винчестер с этими видео Савельев смог вынести с территории колонии, где отбывал наказание. Ранее он попросил политубежище во Франции.

После публикации видео с пытками глава глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании и превышении полномочий. 25 октября стало известно, что более 400 заключенных исправительной колонии № 13 в Саратовской области написали заявления об избиениях, вымогательстве денег и пытках.