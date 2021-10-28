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Новости 10:57

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Мурманской области

фото ЗакС политика ФСБ заявила о предотвращении теракта в Мурманской области

ФСБ заявила об уничтожении в Мурманской области сторонника ИГИЛ*, который планировал теракты на военных объектах, передает "Интерфакс".

Представители службы утверждают, что местный житель планировал атаки на объекты по указанию зарубежных эмиссаров террористической оранизации, и его задержали в тот момент, когда он извлекал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине Кандалакши. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в ФСБ.

По адресам проживания и временного пребывания силовики изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи, данные которых подтверждают намерения совершить теракты. Личность боевика и другие подробности спецоперации не раскрываются.

*признана террористической организацией и запрещена в России.

 


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