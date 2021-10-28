СК вновь не увидел причин реагировать на заявление о "подставных" членах УИК № 177

Управление Следственного комитета по Петербургу ответило депутату Заксобрания Борису Вишневскому, что следователи не увидели признаков преступления в ситуации с подставными членами УИК №177, документ Вишневский опубликовал в телеграм-канале.

В ответе СК указал, что речь идет "о возможных нарушениях и недостатках в работе избирательных комиссий", и обращаться следует в Горизбирком. Вишневский же считает, что в действях комиссии усматриваются признаки нарушения ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

"То есть, замена настоящих членов УИК на фальшивых — это "недостатки в работе избирательных комиссий"? Так не оставим, конечно, будем обжаловать этот "футбол", — заключил Вишневский.

Ранее СК дал аналогичный ответ на обращение Нэлли Вавилиной, которая баллотировалась в ЗакС по округу № 4.

Напомним, "Наблюдатели Петербурга" опубликовали скрины из чата УИК № 177, судя по которым секретарь раздавала "новые имена" шести посторонним людям, которым предстояло присутствовать на участке под видом действующих членов комиссии. ЗАКС.Ру эту информацию подтвердил пожелавший остаться анонимным член участковой комиссии.