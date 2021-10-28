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Новости 12:58

СК завершил расследование дела в отношении Андрея Пивоварова

фото ЗакС политика СК завершил расследование дела в отношении Андрея Пивоварова

Следственный комитет объявил, что завершил расследование дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией в отношении бывшего директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.

По версии следствия, Пивоваров в 2019–2021 годах "осуществлял руководство иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признанна нежелательной на территории Российской Федерации" (орфография сохранена – ЗАКС.Ру). 

"В указанный период обвиняемый неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации", – заявили в СК.

По версии следователей, Пивоваров был задержан "при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны". Его задержали в аэропорту Пулкова, когда политик собирался вылететь на отдых в Варшаву. Подробнее о деле Пивоварова — в материале ЗАКС.Ру.

Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России"*. В 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia*. Сторонники движения "Открытая Россия"* отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначала было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия"*, но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.


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