Роскомнадзор заблокировал сайт "Проекта"* по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Проект"* по требованию Генпрокуратуры, внимание на это обратил телеграм-канал ЧТД.

В реестре указано, что доступ к сайту ограничили 26 октября.

В июне Генпрокуратура признала Project Media, Inc*, юрлицо "Проекта"*, нежелательной организацией на территории России. Тогда же в реестр СМИ-иноагентов внесли ряд сотрудников издания, в том числе главного редактора Романа Баданина**. Формальным поводом стало заявление Виталия Бородина, которое тот направил после материала RT под заголовком "Гарант независимости: на чьи деньги готовятся расследовательские материалы международного издания "Проект"*.

"Проект"* публиковал расследования о коррупции в высших эшелонах власти, в том числе персон, входящих в ближнее окружение президента Владимира Путина.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**Роман Баданин включен в реестр СМИ-иноагентов