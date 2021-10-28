В Петербурге госпитализировали еще свыше полутысячи пациентов с коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 525 человек с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

По данным Смольного, на лечении в стационарах остаются 7 870 пациентов с COVID-19 и пневмониями, из них 716 — в реанимации. 363 человека подключены к аппаратам ИВЛ. В городе развернуто 9 488 инфекционных коек.

38 443 тысячи человек лечатся от коронавируса амбулаторно. На карантине остаются 4 633 человека. За прошедший день, по данным Смольного, выздоровело 3 154 человека, умерли от коронавируса 70.

Полностью от инфекции привился 1 876 591 петербуржец. В городе есть запас вакцины в 714 085 доз.