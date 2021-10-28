Для героев пикантного селфи на фоне храма Василия Блаженного запросили реальные сроки

Государственное обвинение запросило у суда наказание для блогера и модели, которые сделали провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Изобразивших интимную близость в одном кадре с религиозным сооружением молодых людей, Руслана Бобиева и Асю Акимову, хотят отправить в колонию на десять месяцев, передает "Интерфакс". На селфи модель позировала в куртке с надписью "полиция".

Героям скандального снимка инкриминируют оскорбление чувств верующих. Приговор должны огласить днем 29 октября.

Ранее оба фигуранта дела получили по десять суток административного ареста. После задержания блогер извинялся и раскаивался на камеру.