Суд в Петербурге отказался отменять итоги выборов на участке с ночными посетителями

Кировский районный суд Петербурга 28 октября не стал удовлетворять иск кандидатки в депутаты Государственной думы по 212-му округу Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия - За правду") к участковой избирательной комиссии № 808, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Во время выборов на ее территории заметили людей, которые перемещались по избирательному участку после закрытия. Тихонова требовала признать итоги голосования по этой УИК недействительными. Сторона истца считает, что посторонние могли иметь доступ к сейфу с бюллетенями.

Представитель УИК Михаил Гайдеек (председатель ТИК № 61, выдвинутый на должность "Единой Россией") заявил, что нарушений со стороны комиссии не было. На участке после закрытия находились сотрудники полиции, которые обеспечивали сохранность бюллетеней, заметил он. Такой же позиции придерживается член Горизбиркома Олег Зацепа, представляющий Территориальную избирательную комиссию № 7. Он подтвердил, что посторонних лиц на участке не было, а присутствие полицейских - их прямая обязанность по осуществлению сохранности бюллетеней.

— Выборы проведены на участке в полном соответствии с законодательством, - заявил председатель ТИК № 7 Виктор Шишкин.

На просмотренной на заседании видеозаписи с участка показали, как 18 сентября в промежуток между 10 часами и полуночью по участку несколько раз проходил человек с фонариком. Он каждый раз доходил до сейфа и, простояв с ним несколько секунд, покидал участок.

На вопрос представителя Тихоновой Ивана Попова, есть ли у Горизбиркома реестр серийных номеров сейф-пакетов, Зацепа ответил, что Центральная избирательная комиссия не имеет каких-либо требований к их учету. Он уточнил, что ГИК выборочно проверяла целостность пакетов.

Накануне этот же суд отказал Тихоновой в иске к соседней комиссии № 809. Оба участка находятся на территории школы № 502 Кировского района. На нем также заметили неизвестных в ночное время.

Константин Леньков