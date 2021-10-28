Над рекой Глухаркой в Петербурге протянули экотропу

В западной части Приморского района получил дополнительное благоустройство сквер, примыкающий к реке Глухарке, передает пресс-служба Смольного. Над акваторией создали деревянный мостик, который позиционируют как уникальную экотропу.

"Комфортный город остается одним из стратегических направлений развития Петербурга. При этом мы всегда учитываем мнение петербуржцев. Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию", - прокомментировал изменения в сквере на Шуваловском проспекте губернатор Александр Беглов.

Помимо переправы через воду, сквер пополнился детской и спортивной площадками, качелями, беседкой и скамьями. Кроме того, на территории рекреации стало больше деревьев. Характерно, что все новые элементы благоустройства тоже созданы именно из дерева.

фото: пресс-служба Смольного