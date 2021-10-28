ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:10

Отцу Ивана Жданова продлили пребывание в СИЗО на четыре месяца

фото ЗакС политика Отцу Ивана Жданова продлили пребывание в СИЗО на четыре месяца

Суд в Ненецком автономном округе продлил арест отцу эмигрировавшего оппозиционера Ивана Жданова, 67-летнему Юрию Жданову, на четыре месяца. Таким образом, в изоляторе он пробудет как минимум до 12 января, о чем в своем микроблоге сообщил адвокат Владимир Воронин. Он намерен подавать апелляцию.

Пожилому мужчине инкриминируют то, что в бытность свою чиновником он поспособствовал предоставлению квартиры женщине, которая уже имела к тому моменту жилищную субсидию. Его сын, являющийся одним из ближайших сподвижников Алексея Навального, регулярно указывает на политический характер дела и расценивает преследование отца как персональную месть за свою оппозиционную и расследовательскую деятельность.

В августе правозащитная организация "Мемориал"* признала Юрия Жданова, испытывающего в СИЗО проблемы со здоровьем, политзаключенным.

*Минюст признал "Мемориал" НКО, исполняющей функции иностранного агента в России


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама