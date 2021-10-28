Отцу Ивана Жданова продлили пребывание в СИЗО на четыре месяца

Суд в Ненецком автономном округе продлил арест отцу эмигрировавшего оппозиционера Ивана Жданова, 67-летнему Юрию Жданову, на четыре месяца. Таким образом, в изоляторе он пробудет как минимум до 12 января, о чем в своем микроблоге сообщил адвокат Владимир Воронин. Он намерен подавать апелляцию.

Пожилому мужчине инкриминируют то, что в бытность свою чиновником он поспособствовал предоставлению квартиры женщине, которая уже имела к тому моменту жилищную субсидию. Его сын, являющийся одним из ближайших сподвижников Алексея Навального, регулярно указывает на политический характер дела и расценивает преследование отца как персональную месть за свою оппозиционную и расследовательскую деятельность.

В августе правозащитная организация "Мемориал"* признала Юрия Жданова, испытывающего в СИЗО проблемы со здоровьем, политзаключенным.

*Минюст признал "Мемориал" НКО, исполняющей функции иностранного агента в России