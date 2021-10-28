В Петербурге закончился запас вакцины "Спутник Лайт"

В Петербурге полностью израсходовали запас однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" от центра имени Гамалеи. Информация об этом появилась в комментариях на странице губернатора Александра Беглова в "ВКонтакте".

"Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины "Спутник Лайт" на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет", - гласит комментарий профильных чиновников, также оставленный на странице Беглова.

"Спутником Лайт", состоящим из одной дозы, обычно рекомендуют прививаться тем, кто делает это повторно, либо уже переболевшим COVID-19 более полугода назад.