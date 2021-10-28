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В Госдуме приняли бюджет в первом чтении, коммунисты обличают голосование ЛДПР и "Новых людей"

фото ЗакС политика В Госдуме приняли бюджет в первом чтении, коммунисты обличают голосование ЛДПР и "Новых людей"

Депутаты Государственной думы большинством голосов (338 за, 82 против, один воздержался) приняли проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, о чем сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей, тогда как расходы в 2022 году ожидаются в размере 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн рублей, а в 2024 году — 26,35 трлн рублей. 

Коммунист Сергей Обухов выложил в свой Telegram-канал фотографии, на которых видно, как голосовали разные фракции: 23 из 23 депутатов ЛДПР и 15 из 15 депутатов от "Новых людей" присоединились к 299 единороссам, поддержавшим законопроект.

"Сегодня состоялось ключевое думское голосование, по результатам которого определяется, кто в России обслуга "партии власти", а кто оппозиция. <...> Итак, бюджет прокорма олигархии, долгов и "кубышки" принят в первом чтении", - гласит комментарий Обухова.

56 коммунистов и 24 справедливоросса выступили против проекта бюджета.


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