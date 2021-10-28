Петербургское "Яблоко" подготовило закон об исключении понятия "иноагент" из российского права

"Яблочники" из петербургского ЗакСа внесли на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий полное исключение понятия "иностранный агент" из российского законодательства и разработанный экспертом Института прав человека Львом Левинсоном. Сейчас инициатива проходит юридическую экспертизу сотрудников Мариинского дворца.

"Почти каждую неделю мы видим, как хорошие люди с активной гражданской позицией и честные российские СМИ и НКО вносятся Минюстом в дискриминационные списки "иноагентов". С этим произволом по лживому клеймению неугодных власти граждан и организаций нужно бороться в том числе в законодательном и юридическом поле", - считает депутат Борис Вишневский.

В партии надеются, что принятие законопроекта в ЗакСе, а затем в Госдуме позволит отменить или скорректировать свыше тридцати федеральных нормативных актов, оперирующих понятием "иноагент".

Отметим, что Минюст ведет три реестра иноагентов: это НКО, СМИ и незарегистрированные объединения. С середины лета один только перечень СМИ-иноагентов вырос в четыре с половиной раза.