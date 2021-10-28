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Новости 17:34

Суд оштрафовал коммунальщиков из-за плохого ухода за историческим домом на Петроградской стороне

фото ЗакС политика Суд оштрафовал коммунальщиков из-за плохого ухода за историческим домом на Петроградской стороне

Суд в Петербурге оштрафовал на 100 тысяч рублей коммунальную службу "Жилкомсервис №2 Петроградского района" за некачественное содержание и неосторожное обращение с домом 41/5 по улице Профессора Попова, который признан памятником регионального значения. Иск подавали чиновники КГИОП, недовольные, в частности, состоянием дворовых фасадов. Представитель ответчика заседание не посетил.

"Наблюдаются повсеместные атмосферные загрязнения, деструкция отделочного слоя с оголением кирпичной кладки, фрагментарная окраска фасадов в цвет отличный от основного, биопоражения в цокольной части. На фасадах объекта зафиксировано размещение дополнительного оборудования", - говорится в сообщении от объединенной пресс-службы судов.

Отмечается, что коммунальщики самовольно, без разрешения комитета, меняли радиатор и монтировали новые металлические решетки.

Бывший дом служащих Азовско-Донского банка построили в Петербурге в 1914-1915 по проекту Федора Лидваля, который стал одним из последних работ архитектора.


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