Петербургские другороссы повесили протестный плакат на здание генконсульства Чехии

Петербургские активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" своеобразно поздравили Чехию с Днем независимости: на верхнюю часть здания генконсульства (Тверскай улица, 5) они повесили красное полотнище. Выполненное в характерном для лимоновцев дизайне, оно содержало надпись: "Kurvy! Свободу Фадееву и Франчетти!".

Речь идет о белорусе Алексее Фадееве, которому в Чехии присудили 20-летний тюремный срок за его участие в вооруженной борьбе сепаратистов на Донбассе, и о россиянине Александре Франчетти, который тоже участвовал в военных действиях на юго-востоке Украины.

Другороссы также припоминают чешской стороне демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу с одной из пражских площадей, требуя его возвращения.