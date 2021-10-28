Локдаун для торговых центров в Новгородской области продержался только три дня

Чиновники из правительства Новгородской области своим новейшим решением внезапно сняли запрет на работу торговых центров, утвержденный в рамках общефедерального мини-локдауна 25 октября.

Как сообщила пресс-служба регионального Минпромторга, губернатор Андрей Никитин разрешил ТЦ и ТРЦ открыться при условии, что сотрудники и посетители будут иметь на руках QR-коды. подтверждающие иммунный статус, а также не будут иметь повышенной температуру. Измерять ее требуют на входе.

Отметим, что в Петербурге на период локдауна (с 30 октября по 7 ноября) торговые центры закрывать не будут, но работать в них будут только супермаркеты, аптеки и прививочные пункты.