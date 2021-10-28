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Новости 19:44

Адвоката Ивана Павлова объявили в розыск

фото ЗакС политика Адвоката Ивана Павлова объявили в розыск

Эмигрировавший адвокат, создатель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов сообщил в своем Telegram-канале, что следователь, ведущий его уголовное дело, объявил его в розыск. Узнал об этом Павлов случайно - от арестованного журналиста Ивана Сафронова, дело которого он ведет.

"Ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить", - отмечает юрист.

Для Павлова вновь открывшееся обстоятельство стало подтверждением давней мысли о том, что дело против него "заказало" ФСБ.

"Моему следователю в этом деле отводится лишь роль послушного карандаша, подписывающего любые постановления, которые продиктует ему ФСБ", - рассудил он.

Напомним, что адвоката преследуют по обвинению в разглашении тайны следствия. Летом его "Команда 29" вынуждена была самораспуститься, поскольку ее уличили в связях с нежелательной организацией и продолжать работу стало слишком опасно.


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