Беглов ввел "антиковидные" ограничения на период после ноябрьских праздников

В Петербурге с 8 ноября смогут работать только до 23:00 часов предприятия общественного питания, концертные залы, кинотеатры, цирки, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки, иные объекты досуга и организации сферы искусства. Соответствующее распоряжение вечером 28 октября подписал губернатор Александр Беглов.

Также лишь до 23:00 можно будет проводить физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия. Посетители будут допускаться на них с учетом численных ограничений и наличия QR-кодов.

Работодателям рекомендовано отправить на удаленку сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Также рекомендовано давать не один, а два отгула работникам, сделавшим прививку от коронавируса первым или вторым компонентом вакцины. Заработная плата при этом должна сохраняться.

Жителям города старше 60 лет, не сделавшим прививку, с 30 октября не рекомендуется выходить из дома. Исключения - обращения за экстренной медицинской помощью, посещение работы, ближайшего магазина, вынос мусора или выгул домашних животных в 100 метрах от дома.

Лицам, которые из-за показаний врача не могут сделать прививку, для посещения публичных мест будет недостаточно только справки о медотводе. Необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до предъявления.

Ранее из-за роста количества зараженных COVID-19 в Петербурге на девять дней - с 30 октября по 7 ноября - объявили локдаун. Не будут работать объекты розничной торговли, заведения общепита и другие учреждения. Подробнее об ограничениях читайте в материале ЗАКС.Ру. Еще раньше власти города объявили о постепенном введении системы QR-кодов, которые будут необходимы для посещения публичных мест.