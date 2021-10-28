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Новости 28 октября, 20:27

Единоросс Марченко проголосовал против проекта федерального бюджета

фото ЗакС политика Единоросс Марченко проголосовал против проекта федерального бюджета

Единственным членом фракции "Единая Россия" в Государственной думе, проголосовавшим против проекта бюджета на 2022 год, оказался петербургский депутат Евгений Марченко. Данные поименного голосования появились на сайте нижней палаты парламента вечером 28 октября.

От комментариев ЗАКС.Ру депутат отказался.

Помимо Марченко, из представителей Петербурга против проекта в первом чтении были Елена Драпеко, Олег Нилов (оба - "Справедливая Россия - За правду"), Сергей Пантелеев (КПРФ) и Оксана Дмитриева (Партия Роста). За - все остальные единороссы и член фракции "Новые люди" Ксения Горячева. 

Напомним, проект бюджета приняли за основу 28 октября. Согласно документу, доходы федеральной казны в 2022 году ожидаются на уровне 25,02 трлн рублей, расходы - 23,69 трлн рублей.


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