Роскомнадзор нашел в эфире "Муз-ТВ" признаки ЛГБТ-пропаганды и составил два протокола

Сотрудники Роскомнадзора, изучив трансляцию июньского вручения премии "Муз-ТВ", обнаружили в ней признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это привело, как пишет "Интерфакс", к составлению двух протоколов - на редакцию и на главного редактора. В частности, ведомство указало на то, что подобный контент должен выходить в эфир исключительно с маркировкой "18+".

Теперь главреду грозит штраф до 200 тысяч рублей, а каналу как юридическому лицу - до миллиона рублей. Кроме того, вещание "Муз-ТВ" могут приостановить на срок до трех месяцев.

Заседание суда, который рассмотрит оба протокола, назначили на 17 ноября.

фото: muz-tv.ru