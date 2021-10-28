В Ленобласти по коррупционному делу задержали муниципального депутата

Под Петербургом 28 октября силовики задержали депутата МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленобласти, о чем сообщила пресс-служба регионального управления СК. Мужчину подозревают в даче взятки. Помимо выполнения представительской функции в муниципальном совете, он является директором Приозерского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). По сведениям регионального издания 47news, речь идет о 41-летнем единороссе Александре Сычеве.

По версии следствия, фигурант дела, зная, что его противоправной деятельностью интересуются правоохранительные органы, попытался откупиться от сотрудников ФСБ взяткой, что привело к его задержанию.

Отметим, что накануне суд в Ленобласти отправил в СИЗО по делу о многомиллионном мошенничестве муниципального депутата из Приозерска.