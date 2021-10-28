Закон о СМИ-иноагентах: Отменить или изменить

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Доме журналиста в Петербурге 28 октября обсудили закон о СМИ - иностранных агентах. Беседа шла о том, стоит настаивать на отмене закона или изменении. Коснулись этой темы и в Мариинском дворце на встрече председателя парламента с главными редакторами СМИ. Там спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил о создании рабочей группы по изменению документа.

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 октября провел круглый стол для обсуждения закона о СМИ - иностранных агентах. Очно на встречу пришло не более 10 человек. Часть людей хотели принять участие в мероприятии онлайн по конференции в Zoom, но практически с самого начала произошли технические неполадки - удаленное участие не сложилось.

В самом Доме журналиста свою оценку законодательства, его правоприменения и возможного изменения дали журналисты и петербургские депутаты. Все закон критиковали, но разошлись во мнении: надо настаивать на его полной отмене или на его редактировании.

Закон о СМИ-иноагентах приняли в 2017 году после того, как власти США решили зарегистрировать как иностранного агента телеканал RT America. Сначала в России в список вносили только некоммерческие организации, но потом закон расширили и ввели формулировку о физическом лице - иностранном агенте. Решение о признании того или иного СМИ или человека иноагентом принимает Министерство юстиции. На сайте ведомства соответствующий раздел регулярно обновляется - обычно по пятницам. СМИ и люди, оказавшиеся в списке иноагентов, узнают о своем новом статусе как раз из списка Минюста - заранее их об этом не уведомляют. Согласно закону, причина внесения в перечень - иностранное финансирование и политическая деятельность. На деле иностранным агентом человека могут признать из-за зарплаты в "Красном кресте" и записей на личной странице в социальной сети.

Те, кого признали иностранными агентами, должны заплатить штраф за то, что сами не включили себя в соответствующий список. Также они обязаны регулярно отчитываться перед Минюстом о своих финансах и помечать все свои материалы (даже посты на личных страницах в соцсетях) словами о том, что это создано иностранным агентом. Ряд СМИ-иноагентов сообщали, что из-за нового статуса от них уходят рекламодатели и спикеры.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов на встрече 28 октября напомнил о причинах принятия закона. Он считает, что именно из-за ситуации в международной политике отменить российский закон не получится. В этом случае надо стараться изменить документ, считает парламентарий.

- Мне кажется, самый важный момент - это то, что в нашей стране, в отличие от Америки, вся эта история совершенно не носит состязательного характера и решения принимают политические органы. Министерство юстиции - это политически окрашенный орган, - сказал Амосов.

По его словам, при судебном разбирательстве процесс признания иноагентом будет открыт для общества. Еще одно отличие российского закона от американского отметила руководитель информационного агентства "Росбалт"* Наталия Черкесова. Она обратила внимание на то, что в США свои СМИ иноагентами не признают, только иностранные. Черкесова поддержала идею о судебном признании СМИ иностранными агентами.

- Как только появляется какая-то судебная процедура… <...> Это трудно, муторно, но это хотя бы какая-то возможность. А вот уполномоченные органы власти неизвестно какие документы передают - это не вариант, - считает Черкесова.

Она рассказала, что Минюст ответил "Росбалту"* о причинах включения в реестр: "на основании документов, поступивших от органов государственной власти". Такой способ попадания в иностранные агенты Черкесова сравнила с ударом по голове: "Ты получаешь удар по башке, сидишь и думаешь: "Что же я такого сделал?".

Депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский выступил против изменения закона о СМИ-иноагентах. По его мнению, такое понятие надо полностью изымать из законодательства, а не менять документ.

- Мне кажется, идея корректировки не исключает идею отрицания, - не согласился Амосов.

Вишневский же настаивал на своем. Он заявил, что применение закона о СМИ-иноагентах - дискриминация и вероятное нарушение конституционной нормы.

- Не должно быть никакого понятия "иностранного агента" в российском законодательстве. Соответственно, не должно быть никаких дискриминационных мер, ограничений и запретов, которые наложены на лиц, которые получили этот статус: полная финансовая отчетность, идиотская, простите, маркировка любого сообщения и прочее, и прочее, и прочее, - сказал Вишневский.

Он рассказал, что "Яблоко" подготовило законопроект о полном исключении понятия "иностранный агент" из российского законодательства. Этот проект партия уже внесла в петербургский ЗакС. "Яблоко" намерено направить его на рассмотрение и в другие законодательные собрания, где есть его представители, сообщил Вишневский.

Председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин напомнил, что ранее организация направляла обращение спикерам ЗакСа Петербурга и Ленобласти с просьбой обратиться в Государственную думу с предложением об изменении закона. В частности, Союз попросил организовать обсуждение документа, приостановить процедуру признания СМИ иноагентами и пересмотреть ранее принятые решения по включению людей и организаций в реестр.

Ответа от ЗакСов пока не поступило, сообщил Радин. Однако примерно в это же время в петербургском парламенте проходила встреча депутатов с главными редакторами СМИ города. Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина рассказала ЗАКС.Ру, что там подняли и вопрос об иностранных агентах. У спикера парламента Александра Бельского спросили, будет ли ЗакС выступать инициатором внесения поправок в закон о СМИ-иноагентах.

- Он сказал: "Да, мы собираемся это делать. Будет формироваться рабочая группа, предположительно ее будет возглавлять Шишкина", - рассказала вице-спикер.

Она добавила, что готова руководить этой рабочей группой при ее создании.

- Это очень важно и нужно. Я хочу привлечь экспертов, профессиональных журналистов, чтобы мы эти поправки сформировали грамотно и профессионально и потом уже на суд депутатов представили, - заявила Шишкина.

Ранее свои поправки в закон о СМИ-иноагентах уже подготовили ряд журналистов. Они выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Журналисты предложили четко определить значение "политической деятельности", признавать иноагентами только через суд и еще 10 поправок.

*Минюст внес издание "Росбалт" в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента.

София Саттарова