"Это не просто шутки или анекдот": Беглов готов обратиться в силовые органы из-за новости ИА "Панорама"

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что власти города намерены обратиться в правоохранительные органы из-за публикации на сатиристическом сайте ИА "Панорама" о якобы повышении цен на метро.

Ранее на сайте ИА "Панорама", который публикует шуточные пародии на новости, появилась заметка о том, что якобы цены на проезд в Петербурге повысятся до 550 рублей.

"Мы по таким слухам будем обращаться в силовые структуры, это не просто шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это преступление", — приводит слова Беглова "Бумага".

Ранее вице-губернатор Максим Соколов заявил, будто эта пародийная новость "вызвала справедливое негодование у петербуржцев". Он пообещал, что тарифы останутся прежними.