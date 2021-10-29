Фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" приговорили к срокам до 14 лет колонии

Заводский суд Кемерова приговорил фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово к значительным срокам заключения в колонии, передает ТАСС.

Бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову приговорили к 14 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности, повлекших гибель 60 людей. Суд учел, смягчающие обстоятельства в виде наличия у нее несовершеннолетнего ребенка, состояния здоровья, возмещения ущерба 18 потерпевшим и частичного признания вины. Прокуратура запрашивала для Богдановой 14,5 лет колонии.

Технический директор комбината Георгий Соболев приговорен к 11 годам колонии общего режима, гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок — к 13,5 годам. Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин получил восемь лет колонии, директор компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорй Полозиненко и инженер Александр Никитин — 6,5 и 5,5 года колонии общего режима. Пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина приговорили к пяти и шести годам лишения свободы.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них — дети. Еще 147 человек пострадали.