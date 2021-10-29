Петербургские политдвижения опубликовали заявление против пыток

Представители политических объединений Петербурга 28 октября опубликовали на своих ресурсах коллективное заявление с требованием прекратить пытки в российских тюрьмах. Они требуют отставки начальников ФСИН в регионах, где сообщалось о жестоком обращении с заключенными, а также ужесточения уголовной ответственности за побои для работников службы исполнения наказаний.

Обращение адресовано президенту Владимиру Путину, директору ФСИН Александру Калашникову, главе ФСБ Александру Бортникову, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим начальникам профильных ведомств. Его авторы указывают на сообщения правозащитных проектов и СМИ о пытках в саратовской тюремной больнице ОТБ-1, следственном изоляторе № 1 Иркутской области.

"Мы требуем прекращения пыток в российских колониях. То, что сейчас происходит в тюрьмах, является грубейшим нарушением базовых прав и свобод человека", — говорится в обращении.

Среди подписантов — члены "Молодежного Яблока", движения "Весна", партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", Российского социалистического движения, Либертарианской партии, а также движений "Маяк" и "Общество.Будущее".

Проект Gulagu.net в начале октября начал публиковать видеозаписи с пытками над заключёнными. Как утверждает бывший зэк Сергей Савельев, который передал архив правозащитникам, видео были сделаны сотрудниками туберкулезной больницы ФСИН № 1 в Саратове. После публикации СК возбудил несколько уголовных дел о превышении полномочий и изнасиловании. Самого Савельева заочно арестовали за незаконный доступ к информации (ч. 2 ст. 272 УК). Сейчас он находится во Франции.

Константин Леньков