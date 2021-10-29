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Новости 11:46

Суточная смертность от коронавируса в России снова обновила антирекорд

фото ЗакС политика Суточная смертность от коронавируса в России снова обновила антирекорд

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса отчитался о новом максимуме смертей от инфекции за сутки: 1 163 летальных исхода. По официальным данным, за время эпидемии от коронавируса скончались 236 220 человек.

Всего за последние сутки выявлено 39 849 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом с марта 2020 года выявлено 8 432 546 случаев заболевания.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидемиологической ситуацией остается неизменной. На первом месте Москва: там заразились 7 511 человек за сутки, по данным оперштаба. На втором месте — Петербург, где заболели еще 3 452 человека: это максимум с 5 января. На третьем — Подмосковье, там прибавилось 2 556 зараженных.

 


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