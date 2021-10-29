ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:15

Беглов поздравил Бутмана с юбилеем перед аудиторией "Тинькофф Арены"

фото ЗакС политика Беглов поздравил Бутмана с юбилеем перед аудиторией "Тинькофф Арены"

Вечером в четверг, 28 октября в Петербурге, в концертно-спортивном комплексе "Тинькофф Арены" состоялся концерт в честь 60-летнего юбилея саксофониста, гражданина России и США Игоря Бутмана. Поздравить юбиляра приехал его друг, губернатор Александр Беглов.

"Мы знаем Игоря Михайловича не только как мировую знаменитость, но и как ленинградца-петербуржца, который проводит в нашем городе великолепные джазовые концерты", - передала слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Фотографии с мероприятия опубликовал Telegram-канал "Пул 78", освещающий деятельность Беглова. Судя по снимкам, зрительный зал был почти полон, при этом многие слушатели находились без масок. Сам губернатор на сцене также присутствовал без средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию с Бутманом, как видно по фото, не соблюдал. 

В комитет по культуре, который согласовал это мероприятие, авторам Telegram-канала "Ротонда" заявили, что все прошло в рамках правил, а зрители надевали маски после того, как им делали замечания.

butman.jpg (194 KB)

Фото: "Пул 78"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама