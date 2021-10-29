Беглов поздравил Бутмана с юбилеем перед аудиторией "Тинькофф Арены"

Вечером в четверг, 28 октября в Петербурге, в концертно-спортивном комплексе "Тинькофф Арены" состоялся концерт в честь 60-летнего юбилея саксофониста, гражданина России и США Игоря Бутмана. Поздравить юбиляра приехал его друг, губернатор Александр Беглов.

"Мы знаем Игоря Михайловича не только как мировую знаменитость, но и как ленинградца-петербуржца, который проводит в нашем городе великолепные джазовые концерты", - передала слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Фотографии с мероприятия опубликовал Telegram-канал "Пул 78", освещающий деятельность Беглова. Судя по снимкам, зрительный зал был почти полон, при этом многие слушатели находились без масок. Сам губернатор на сцене также присутствовал без средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию с Бутманом, как видно по фото, не соблюдал.

В комитет по культуре, который согласовал это мероприятие, авторам Telegram-канала "Ротонда" заявили, что все прошло в рамках правил, а зрители надевали маски после того, как им делали замечания.

Фото: "Пул 78"