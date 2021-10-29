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Новости 12:29

Смольный подтвердил решение обратиться в полицию из-за новости ИА "Панорама"

фото ЗакС политика Смольный подтвердил решение обратиться в полицию из-за новости ИА "Панорама"

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина подтвердила, что Смольный решил обратиться в правоохранительные органы из-за заметки в сатиристическом издании ИА "Панорама" о якобы повышении цен на проезд до 550 рублей, передает "Подъем".

"По факту распространения не соответствующих действительности сведений  о работе предприятий и организаций Санкт-Петербурга в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 производятся необходимые меры реагирования в порядке,  предусмотренном действующим законодательством РФ с привлечением правоохранительных органов", — говорится в ответе Карпушиной.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил о намерении обратиться в органы из-за заметки ИА "Панорама", которое делает выдуманные шуточные пародии на новости. По ошибке их неоднократно цитировали крупные СМИ и чиновники.


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