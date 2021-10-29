Дмитрий Павлов: "Новые люди" - не партия власти

Фото Константина ЛеньковаВ прошлом успешный бизнесмен, а теперь лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов в интервью ЗАКС.Ру рассказал о своей победе на выборах, желании ввести туристический сбор и планах устроить депутатский забег.

- "Новые люди" выступают в защиту предпринимателей. В прошлом созыве ЗакСа была Партия роста, которая тоже позиционировала себя защитницей бизнеса. В чем ваши различия?

- Одно дело позиционировать себя, другое дело - этим быть. Я с уважением отношусь к участникам Партии роста, но там, по-моему, из предпринимательского сообщества никого не было. То есть позиционировать себя можно кем угодно, но при этом можно не понимать вообще, как живет предпринимательское сообщество, какими проблемами. Но мы не только об этом, на самом деле. У нас широкая повестка. Предпринимательство это одна из ее частей.

- В 2016 году вы шли в Госдуму как раз от Партии роста, до и после этого в муниципальный совет Пушкина избирались от "Единой России". Как так вышло?

- Я в партиях вообще не состоял. Я просто активен в различных сферах. Начиная от конференций с писателями, творческими людьми и заканчивая спортивными мероприятиями. В 2014 году "Единая Россия", видя мою активность, предложила идти в муниципальные депутаты. В партии, повторюсь, я не состоял, хотя у меня в "Единой России" много друзей. Как и в любой партии. В ЛДПР и в КПРФ тоже. Я людей по партиям не делю.

С 2011 года по 2017-й моя общественная деятельность переросла в работу — я был вице-президентом Торгово-промышленной палаты Пушкинского района. Это одна из первых Торгово-промышленных палат вообще в России. С Партией роста мы контактировали активно там. Постоянно встречались на конференциях с Борисом Титовым. И где-то в начале 2016 года мне поступило предложение участвовать в выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Петербурга от Партии роста. Это очень большая работа, поэтому я долго думал, но согласился. Лично в партию пригласил меня Титов, мы с ним до сих пор в контакте находимся, созваниваемся.

- А кто вам предложил стать фронтменом "Новых людей" в Петербурге?

- В 2016 году была яркая кампания. На выборах в Госдуму я занял второе место после Виталия Милонова. Это хороший результат для Партии роста. Наверное, это легло в основу того предложения, которое последовало от команды Алексея Нечаева. У меня уже было несколько предложений, но я человек, который хочет быть самим собой, а не подстраиваться под какую-то неприемлемую для себя идеологию. Мы встретились с Алексеем Геннадьевичем Нечаевым в Москве, я посмотрел на эту партию. Она в Санкт-Петербурге тогда еще ничем себя не проявила. Интересная идеология, интересный человек, который построил такую компанию. Косметика — это что-то такое не традиционное для российского продукта. Наука, космос, балет – да. Но вот косметика… А этот человек добился успеха! И, что важно — он не безразличен к общественной жизни. Он предложил мне возглавить список в Санкт-Петербурге. И началась у нас политическая работа партии "Новые люди".

В итоге в городской парламент пришла сильная команда. Нас трое, но очень эффективных новых людей. Ольга Герасина — профессиональный и компетентный юрист, бывший судья Уставного суда, Дмитрий Панов — председатель петербургского отделения "Деловой России", координатор по Северо-Западному федеральному округу.

- Вы упомянули про идеологию "Новых людей". Это оппозиционная партия?

- Сложно сказать. Оппозиционная к чему? Когда задают такой вопрос, я его просто не понимаю. К чему оппозиция? Что мне понравилось в нашей партии — у нас вот как раз не было таких регламентов, о которых коллеги рассказывают: с центра идет импульс, говорим об этом и не говорим об этом, мы в оппозиции к чему-то. Здесь вопрос стоял так: вы с жителями, они вам дают наказы. Мы собирали наказы вместе со сбором подписей за выдвижение в депутаты. Нам на партийный список нужно было 25 тысяч подписей собрать, мне на округе - пять тысяч. Если человек за тебя подписывается, то он не спрашивает про ЛДПР или КПРФ. Ему нужно садик, школу, дорогу, тротуар, чтоб с коляской ходить. Я считаю, что это конструктивная партия, которая представляет то, чего давно не было в парламенте.

Конечно, нет волшебника, который пришел бы и сказал, что теперь у нас всё будет. Понятно, что нужна последовательная работа. Вот мы слушали бюджет. Хорошая презентация, хорошие цифры. Несмотря на то, что у нас был период коронавирусных ограничений, тяжелый год был, но бюджет увеличился на 20%. Я вот искренне говорю, что это хорошие показатели. Мы их поддержали. Мне никто не говорил, как голосовать. Если какой-то законопроект или ситуация потребуют внимания, то мы будем голосовать так, как было бы правильно для тех людей, которые нас поддержали.

Фото Михаила Масленникова.

- Вы видели видео, на котором кандидаты и члены УИК на фоне администрации Пушкинского района говорят о нечестных выборах и о том, что не признают результаты голосования по вашему округу?

- Кампания моя началась в мае с подготовки волонтеров, которые собирали подписи. Я провел на территории только Пушкинского района, не считая семинаров, более 200 встреч с молодежью. Я трудоголик, я могу работать в нон-стопе. У меня сильная команда. Очень много было сделано работы, хорошая повестка у партии, свежие люди. Хорошо, что партия не сделала ошибок и не понабирала людей из прошлых созывов, хотя многие звонили. Мы хотели, чтобы были действительно новые люди.

И тот результат, который был на выборах, на мой взгляд, подтверждает нашу работу и то, что наша идеология совпала с потребностями жителей. Мы спрашивали, чего люди хотят, чтобы потом лоббировать это во власти. Депутат - это лоббист жителей. Вся наша кампания была построена именно на обратной связи. Понятно, что те, кто ставил за нас подписи, привели потом и свои семьи голосовать за нас.

Я спрашивал у "Наблюдателей Петербурга": "А у вас есть факты?" Они говорят: "Да, у нас 74 участка и по пяти мы подготовили жалобы". Но это же хороший показатель! Это 74 участка, где идет борьба конкурентов и всего по пяти есть жалобы. Наблюдатели практически на каждом участке присутствовали.

Тем более — что бы кто ни говорил — мы не партия власти. Вряд ли можно думать, что у нас есть какие-то особенные ресурсы. Я думаю, что шел честный подсчет. И если результат не понравился каким-то кандидатам, ну понятно… Мне тоже не понравилось в 2016-м году на втором месте оказаться по Госдуме. Но я понимал, что это хороший результат. А на этих выборах многие кандидаты известны были, главным образом, в своих локациях: в Шушарах, в Славянке и так далее. Мы знали об этом. Если меня больше знают в центре Пушкина, где я депутат муниципальный, то в Славянке и Шушарах я каждый день проводил встречи. В нон-стопе. И людям это нравилось. Мы встречались и с коммунистами, у нас полемика была. Они реально приходили подискутировать. И люди потом за меня голосовали, потому что я могу переубедить коммунистов.

- Основное противостояние у вас было с единороссом Юрием Бoчкoвым. В ходе кампании были разные колкие высказывания и в ваш адрес, и с вашей стороны в его. Сейчас он работает в аппарате Заксобрания. Какие у вас отношения?

- Да вообще никаких. Как и не было никаких. Есть правила конкуренции, и в бизнесе, и в спорте. Но депутат ЗакСа начал кошмарить наших агитаторов, которые стояли в согласованном пикете по сбору подписей. Ребята молодые, студенты, которые за честные выборы, за политическую конкуренцию, за развитие, за молодежь, собирают подписи. И тут бежит в галстуке и пиджаке депутат, на телефон снимает. "А что вы тут собираете?" Они сначала и не поняли, что случилось. С моей стороны потом, естественно, тоже были комментарии. А как он тут работает, я не знаю. Я тут не все кабинеты-то еще знаю. Тут достаточно сложная логистика, старое здание.

- По поводу кабинетов. У вас он совсем небольшой, хотя вы лидер фракции. Вы своим кабинетом довольны?

- Я как человек давно самореализовался. Для меня неважно, какой кабинет. Главное, чтобы была возможность эффективно работать. В принципе, мы обустроились. У помощников кабинет хороший. Самое главное, чтобы было комфортно организовано. Мне в окно смотреть некогда.

- Это правда, что вы отказались от служебного автомобиля?

- Да. У меня свой автомобиль. Зачем мне вторая машина? Я лучше эффективнее использую средства на экспертов и помощников.

- Когда ждать законопроект об отказе депутатов от зарплаты?

- Мы это обсуждаем, но поддержки идея не находит. Может быть, нужно еще обсуждать, слушать разные мнения. По мне — должна быть возможность совмещать работу депутата с профессиональной деятельностью. Предприниматели — люди мобильные. Они могут и так, и так. Если человек полезен для общества, ему зарплата не принципиальна. У нас в партии есть Дарья Садовская. Ей 28 лет, она врач. У нее хорошая карьера, она эксперт. Дарья говорит, что если бы она работала депутатом, если бы прошла в ЗакС, то ей нужно было бы уволиться из больницы, она не могла бы заниматься врачебной практикой. А она на самом пике своей карьеры! Получается, у нее дилемма: или идти в законотворческую деятельность, или врачебную развивать. Если бы в парламенте был бы практик, например, практикующий врач, то, мне кажется, было бы более эффективно. Но сейчас только преподавательская и творческая деятельность разрешены.

Павлов во время избирательной кампании, фото Михаила Масленникова.

- Другая инициатива, которую вы готовитесь внести, - это туристический сбор. Вы предлагаете собирать по 100 рублей в день со всех туристов?

- Самое главное понять, что этот механизм должен работать на пользу горожан. Мы видим, что у нас город во всех рейтингах в топе. Он обгоняет Москву по туристической привлекательности за счет нашего исторического наследия, которое мы содержим из городского бюджета. Содержать его дорого. Соответственно, этот туристический сбор нацелен на реставрацию исторического центра. Понятно, что для иностранного туриста сбор должен быть индексированный. Для российского туриста это 100 рублей. Сегодня у нас номер в гостинице стоит 2000 рублей минимум. 100 рублей в день — это даже не серьезная цифра. Но в результате получится несколько миллиардов рублей в год. Это хорошее подспорье для сохранения исторического центра. Моя идеология в том, что городу нужно дать больше инвестиционной привлекательности. Нужно создавать для этого условия. Жалко, что Культурный форум отменили — это как раз пример делового туризма. В конце ноября — начале декабря, когда низкий сезон, к нам в город съезжаются со всей страны люди, которые занимаются культурой и театрами. Это же деньги в город. Это налоги, это движ, гостиницы работают, кафе заняты.

- К этой инициативе как в парламенте относятся?

- Не знаю. По-моему, не все понимают для чего это. Мне нужно, наверное, какую-то пояснительную брошюру выпустить. Цель туристического сбора — добавить денег в бюджет. Допустим, это будет 2 млрд. Это две школы как минимум. А сколько фасадов можно сделать в центре! Пока это не все понимают. Мне говорят, что туристы обидятся: приехал человек из Владивостока и еще должен заплатить. Если он приехал из Владивостока, значит, он заплатил "Аэрофлоту" колоссальные деньги за билет, заплатил за гостиницу. А приехал он посмотреть центр Питера. Думаю, 100 рублей в день он с удовольствием заплатит, понимая, что это на сохранение исторического облика Петербурга. Я думаю, что эта инициатива будет поддержана. Самое главное, чтобы деньги шли в город, и чтобы они шли не на какие-то другие проекты.

- Будучи успешным предпринимателем, вы стали муниципальным депутатом в 2014 году. Зачем вам это понадобилось?

- У меня было какое-то ощущение в 2014 году, что нужно больше давать полномочий на места. Я смотрел прямые линии президента, и там задавали вопросы о проблемах уровня небольшого района или ЖЭКа. Президент точно не должен доделывать эту работу. Надо делегировать больше полномочий на места.

Видимо, с возрастом приходит понимание, что надо внести свою какую-то посильную лепту в развитие общества. Может, это романтически звучит, но это так. У меня других мотиваций нет.

- И в Законодательное собрание вы с той же целью пошли?

- Конечно. Только так. Может быть, это странная для кого-то позиция. В 30 лет, наверное, я бы этого не сделал. Было много других интересных вещей. А с возрастом, когда за 40, есть мотивация вот такая.



- Вы же слышали разговоры, что в новом созыве стало больше депутатов с опытом работы в строительном бизнесе, и что в парламенте укрепляется строительное лобби? Что вы думаете по этому поводу?

- Мне кажется, что, всё уже зарегулировано. Генплан, в общем-то, делается комитетом по градостроительству, сегодня все вопросы в этой отрасли зарегулированы полностью. Перекосы были 15 лет назад. Я помню, что когда-то на строительном форуме видел проект жилого комплекса "Славянка". Красивый проект, хорошее жилье. Это не Кудрово, не Шушары. Проект был везде поддержан. Но получилось, что транспортная и социальная инфраструктура не успевала за темпами строительства жилья. В результате сейчас появилась комиссия под руководством губернатора Александра Беглова. И теперь застройщик без социальных обязательств не получает разрешения на строительство. Вопрос зарегулирован со всех сторон. Вот эти ошибки уже невозможно допустить. Предприниматели же они как? Если никто не спрашивал, они строят. Теперь власть полностью синхронизировала темпы строительства жилья и инфраструктуры.

Сейчас увеличивается финансирование транспортной инфраструктуры. Город развивается, машин становится больше, растут пробки. Чтобы решать транспортные проблемы, нужны деньги. Мы не можем их всё время у федерального центра просить. Надо развивать собственную экономическую мощь Санкт-Петербурга, создавать условия, чтобы к нам приходил бизнес из других регионов. Санкт-Петербург помимо культурной и исторической столицы нужно сделать еще и экономической. Вот "Газпром" пришел, и это тренд. Хорошо бы еще кого-нибудь привлечь.



- Вы организатор серии забегов Pushkin Run. Кого-то из депутатов удалось к ним привлечь? В первые дни вы активно звали коллег бегать.

- Депутаты, кстати, достаточно активные. Многие играют в футбол, в хоккей. Я думаю, что мы организуем депутатские пробежки на 3-5 км. Это же самый доступный вид спорта.

Фото Константина Ленькова.

- В Пушкин повезете? Или вокруг Мариинского дворца?

- Будем решать, как удобно для большинства. Думаю, найдем удобное место поблизости.



- Кто самый спортивный в этом созыве?

- Александр Николаевич Бельский в футбол играет и в хоккей. Барышников Михаил Иванович, Юрий Васильевич Авдеев, Андрей Кутепов. Дмитрий Дмитриев из коммунистов тоже. Да много кто. У нас Ольга Герасина участвовала в "Павловском забеге" в начале октября.

Несколько раз на забегах в Москве встречался с Владимиром Соловьевым. Когда нет времени, а у депутата и у чиновника времени катастрофически не хватает, бег всегда кстати. С депутатом Госдумы Евгением Ревенко мы часто встречаемся на марафонах. Я подписан на него в соцсетях и вижу, что если он с утра не сможет, то вечером пробежит. Спорт объединяет, а бег - самый доступный вид спорта.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга