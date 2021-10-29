"Предложил взять и отвезти в полицию": Рашкин объяснил свое задержание с мертвым лосем в багажнике

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прокомментировал свое задержание с тушей мертвого лося в багажнике, выдвинув свою версию событий, передает RTVI.

По словам Рашкина, он в сумерках решил прогуляться по лесу, по знакомым ему местам, и увидел "машину, которая уезжала, мигая лампочками".

"Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур", — рассказал Рашкин.

Он подчеркнул, что оружия в машине не было. Он уверен, что полицейские "все переворачивают с ног на голову", якобы это депутат убил лося.

"Инструменты лежали вместе с тушей. Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили — нужно было вызвать полицию", — добавил Рашкин. Он намерен судиться.

Рашкина задержали с тушей лося в багажнике 29 октября в Саратовской области. МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте.