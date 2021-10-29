ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:48

Песков отказался комментировать отклонение законопроекта об отмене оплаты ЖКУ для ветеранов

фото ЗакС политика Песков отказался комментировать отклонение законопроекта об отмене оплаты ЖКУ для ветеранов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать отклоненный депутатами Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении услуг ЖКХ ветеранам Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Песков заявил, что ничего не может сказать, и он не располагает информацией на этот счет.

"Я не знаю, о чем там шла речь, о чем законопроект, не могу никак прокомментировать", — добавил Песков. По его словам, эта тема не доходила до Владимира Путина.

Госдума отклонила законопроект в первом чтении 28 октября. Из петербургских депутатов его поддержали только представители "Справедливой России – За правду" Олег Нилов и Елена Драпеко, коммунист Сергей Пантелеев и член Партии Роста Оксана Дмитриева.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама