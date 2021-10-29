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Выборы 2021

Муниципал 14:11

Местный совет МО "Гавань" выдвинул Тихонову на должность омбудсмена

фото ЗакС политика Местный совет МО "Гавань" выдвинул Тихонову на должность омбудсмена

Муниципальные депутаты МО "Гавань" приняли решение предложить кандидатуру экс-депутата ЗакСа и члена "Справедливой России - За правду" Надежды Тихоновой на должность уполномоченного по правам человека в Петербурге, сообщила глава муниципалитета Нэлли Вавилина.

"Меня связывает с Надеждой не только многолетняя дружба и членство в одной партии, но прежде всего совместная продуктивная работа на благо петербуржцев. Считаю, что Тихонова как никто соответствует требованиям, которые предъявляются к Уполномоченному по правам человека, так как на протяжении многих лет она всегда защищает права людей", - написала Вавилина в соцсетях.

29 октября - последний день прием предложений по кандидатам на вакантное место омбудсмена Петербурга. 

Ранее стало известно, что ассоциация родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ", благотворительная организация "Ночлежка" и "Красный крест" выдвинули на этот пост руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольгу Штанникову. В сентябре она участвовала в выборах в ЗакС в составе общегородской тройки партии "Яблоко". ЛДПР предложила кандидатуру преподавателя ОБЖ, депутата местного совета поселка Парголово Сергея Иванoва. 

Напомним, Тихонова была депутатом шестого созыва ЗакСа. В 2019 году заняла второе место на выборах губернатора Петербурга, уступив Александру Беглову. Через два года участвовала в выборах в городской парламент и Государственную Думу. Заняла второе место по думскому округу № 212. Победу там одержал единоросс Александру Тетердинко. Тихонова не согласилась с результатом. Она продолжает оспаривать в судах итоги выборов на отдельных избирательных участках.


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МО Поселок Парголово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Вавилина Нэлли Юрьевна
Иванов Сергей Валерьевич
Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Иванов Сергей Валерьевич 
Тихонова Надежда Геннадьевна 

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