Суд приговорил блогера с девушкой к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного

Мировой суд Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии из-за фотографии с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного, сообщает пресс-служба московских судов.

Такой срок накануне запросила сторона обвинения. Молодых людей признали виновными в нарушении ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). По версии суда, молодые люди якобы "совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Также суд постановил выдворить Бобиева, гражданина Таджикистана, из России.

Поводом для судебного разбирательства стало фото, которое пара разместила в соцсетях. На нем девушка в полицейской куртке сидела на корточках перед Бобиевым на фоне храма. Блогер позже извинился за поступок.