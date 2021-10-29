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Новости 14:58

Вишневский призвал СК отказаться от проверки случая с петербуржцем, повесившим в Эрмитаже свой портрет

фото ЗакС политика Вишневский призвал СК отказаться от проверки случая с петербуржцем, повесившим в Эрмитаже свой портрет

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение главе Следственного комитета Александра Бастрыкина с призывом отозвать поручение о проверке случая, когда петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже, обращение Вишневский опубликовал в телеграм-канале.

Ранее Кирил Миллер повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже: на нем он изображен в военном мундире. Представители музея обратились в органы с просьбой проверить действия посетителя на предмет оскорбления памяти защитников Отечества.

В релизе СК говорилось, что проводится проверка "относительно возможного оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне". Хотя галерея посвящена персонам Отечественной войны 1812 года, которая была на полтора века раньше Великой Отечественной.

Вишневский сообщил Бастрыкину, что видел эту картину, и считает, что "только в чьем-то воспаленном воображении" в ней "может померещиться что-то оскорбительное в отношении погибших в Великой Отечественной войне". Он настоятельно просит Бастрыкина отозвать поручение и сделать так, чтобы СК занялся проверкой сведений о подставных членов УИК №177 на выборах в Петербурге.

 


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