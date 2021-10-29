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Новости 15:45

Блогеру Андрею Пыжу дали пять лет колонии по делу о получении доступа к гостайне

фото ЗакС политика Блогеру Андрею Пыжу дали пять лет колонии по делу о получении доступа к гостайне

Суд в Москве приговорил автора YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа, находившегося под следствием с прошлого лета, к пяти годам колонии, передает агентство новостей "Москва". Ему инкриминировали сбор сведений, составлявших государственную тайну, и их передачу на Украину (ч. 2 ст. 283.1 УК). Осужденный интересовался заброшенными зданиями и занимался диггерством. Гособвинение убедило суд в том, что фигурант дела незаконно добывал секретные сведения, касающиеся некоторых режимных объектов.

"Эти материалы он сам наснимал на заброшках, в которые он залезал и совершенно не был в курсе, что он секретные. А в Украину ехал, потому что у него двойное гражданство и жил он на две страны - то в России, то в Украине", - прокомментировала в своем Telegram-канале приговор правозащитница Марина Литвинович.

На канале Пыжа до последнего времени было около 780 тысяч подписчиков.


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