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Новости 16:07

Из-за прорыва трубы на юго-западе Петербурга двое человек оказались в больнице

фото ЗакС политика Из-за прорыва трубы на юго-западе Петербурга двое человек оказались в больнице

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге 29 октября прорвало трубу с кипятком, что обернулось для двух прохожих, включая десятилетнюю девочку, госпитализацией, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой помощи.

"Один из пострадавших отказался от доставки в стационар, на месте оказана помощь. Ребенок и второй взрослый в состоянии средней тяжести доставлены в стационары", – рассказали агентству.

Восстановительные работы на проспекте, разделяющем Кировский и Красносельский районы, потребовали частичного ограничения движения.


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