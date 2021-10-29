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Новости 16:35

На здании Российской национальной библиотеки появятся световые изображения

фото ЗакС политика На здании Российской национальной библиотеки появятся световые изображения

В течение ближайшего часа фасад здания Российской национальной библиотеки напротив станции метро "Парк Победы" украсят световые изображения в виде цитат знаменитых философов, передает пресс-служба Смольного. В таком же стиле оформлены стены внутри учреждения.

"Световое оформление достопримечательностей не только в историческом центре, но и во всех районах — важная часть создания комфортной городской среды. <...> Световые инсталляции — это выставки под открытым небом. Они подчеркивают уникальный архитектурный облик Петербурга, создают праздничное настроение", – считает губернатор Александр Беглов.

Изображения, которые появятся на здании нетипичной формы, обеспечивают шесть уличных светодиодных проекторов.

Отметим, что нынешней осенью перед зданием библиотеки завершилась долгожданная реконструкция комплекса фонтанов, которая позволяет организовывать светомузыку.

фото: пресс-служба Смольного


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