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Новости 16:48

В Петербурге скончался бывший главный военный нейрохирург Борис Гайдар

фото ЗакС политика В Петербурге скончался бывший главный военный нейрохирург Борис Гайдар

В Петербурге в возрасте 75 лет ушел из жизни бывший начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Борис Гайдар, пишет ТАСС со ссылкой на представителей медучреждения.

Собеседник агентства прежде всего поставил в заслугу бывшему главному военному нейрохирургу страны то, что тот "разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов, неоднократно выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе".

Кроме того, в разговоре об известном враче в академии подчеркнули, что он был инициатором и организатором комплексной реконструкции и переоснащения главных хирургических клиник. Гайдар руководил академией с 2000 по 2007 годы, после чего остался в ней преподавать и возглавлял до самой смерти диссертационный совет. Ему доставались престижные награды, в том числе орден Почета и орден "За заслуги перед Отечеством".


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