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Новости 17:39

Беглов хочет видеть Институт медобразования Центра имени Алмазова полноценным медицинским вузом

фото ЗакС политика Беглов хочет видеть Институт медобразования Центра имени Алмазова полноценным медицинским вузом

Петербургский губернатор Александр Беглов публично выступил с поддержкой инициативы о превращении Института медицинского образования Центра имени Алмазова в самостоятельный и полноценный медицинский вуз. За три года существования в качестве экспериментального учреждения, по мнению Беглова, оно доказало свою состоятельность и популярность.

"Проходной балл в нем самый высокий среди медицинских вузов России. Мы поддерживаем предложение о досрочном окончании эксперимента и переводе работы Института в обычную практику", – цитирует его речь пресс-служба Смольного.

Что же касается центра имени Алмазова в целом, то, по сведениям губернатора, в нем трудятся свыше семи тысяч специалистов, причем все они имеют высочайшую квалификацию, в связи с чем лечиться в центр приезжают россияне из всех регионов. Медучреждение, по мнению Беглова, достойнейшим образом проявило себя в лечении коронавирусных больных.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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