Беглов хочет видеть Институт медобразования Центра имени Алмазова полноценным медицинским вузом

Петербургский губернатор Александр Беглов публично выступил с поддержкой инициативы о превращении Института медицинского образования Центра имени Алмазова в самостоятельный и полноценный медицинский вуз. За три года существования в качестве экспериментального учреждения, по мнению Беглова, оно доказало свою состоятельность и популярность.

"Проходной балл в нем самый высокий среди медицинских вузов России. Мы поддерживаем предложение о досрочном окончании эксперимента и переводе работы Института в обычную практику", – цитирует его речь пресс-служба Смольного.

Что же касается центра имени Алмазова в целом, то, по сведениям губернатора, в нем трудятся свыше семи тысяч специалистов, причем все они имеют высочайшую квалификацию, в связи с чем лечиться в центр приезжают россияне из всех регионов. Медучреждение, по мнению Беглова, достойнейшим образом проявило себя в лечении коронавирусных больных.