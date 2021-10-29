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Новости 17:58

Получение QR-кода в Петербурге станет возможным без регистрации на сайте госуслуг

фото ЗакС политика Получение QR-кода в Петербурге станет возможным без регистрации на сайте госуслуг

С ноября петербуржцы, которые завершат цикл вакцинации, смогут обзавестись QR-кодом без того, чтобы иметь аккаунт на портале госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по информатизации и связи. Уникальное изображение будет размещаться на бумажном сертификате.

"На бланке сертификата печатается QR-код, который считывается аналогично генерируемому на федеральном портале государственных услуг. Сертификат по такой форме смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию с 1 ноября 2021 года сразу при прохождении завершающего этапа вакцинации, а также граждане, завершившие вакцинацию до 1 ноября 2021 года, при обращении в медицинскую организацию", – рассказали в пресс-службе комитета.

Проверить, как работает код, напечатанный на бумаге, можно будет не раньше 15 ноября.

Напомним, что Смольный внедряет обязательные для посещения общественных мест QR-коды постепенно, но уже к декабрю практически ни в одно публичное место, за исключением аптек и супермаркетов, нельзя будет зайти, не предъявив уникальный код с информацией об иммунном статусе.


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