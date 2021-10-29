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На период локдауна в Петербурге товаром первой необходимости будут считаться книги

фото ЗакС политика На период локдауна в Петербурге товаром первой необходимости будут считаться книги

Петербургское правительство опубликовало методические указания к постановлению № 121, посвященному антиковидным правилам. Указания уточняют порядок работы магазинов на период локдауна, объявленного с 30 октября по 7 ноября. Согласно указаниям, в число товаров первой небходимости включаются, в частности, книги.

"При определении доли продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте… дополнительно в качестве непродовольственных товаров первой необходимости (следует) учитывать… цветы, автомобильные запасные части, очки и контактные линзы, непериодические печатные издания, канцелярские принадлежности", – гласит текст методички.

Напомним, что в период локдауна будут работать только те магазины, в ассортименте которых доля товаров первой необходимости составляет не менее 30%. Заведения общепита будут работать только навынос, а посещение театров и музеев будет возможным только при предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или медотвода от прививки.


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