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Новости 18:47

Смольный подписал контракт с "Метростроем Северной столицы"

фото ЗакС политика Смольный подписал контракт с "Метростроем Северной столицы"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга официально подписал контракт с транспортной компанией-монополистом "Метрострой Северной столицы", предусматривающий расширение сети городской подземки и реконструкцию имеющихся объектов, сообщает пресс-служба Смольного. Для губернатора Александра Беглова это событие стало историческим.

"Все полномочия переданы новой компании. Перед ней стоят масштабные задачи и огромный объем работы. Со стороны города принимаются все необходимые меры, чтобы развитие нашего метро шло уверенными темпами. Это поручение президента", – отметил он.

За 602,7 млрд рублей в городе должно будет появиться 37 новых объектов метро. Из новых станций раньше всего (ориентировочно — в течение 2024 года) запустят "Горный институт", "Казаковскую" и "Путиловскую".

Напомним, что "Метрострой Северной столицы" год назад создали Смольный в кооперации с группой ВТБ (65% и 35% акций соответственно). Компания пришла на смену "Метрострою", проходящему процедуру банкротства, в нее массово переходят бывшие сотрудники "Метростроя".


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