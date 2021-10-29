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Муниципал 19:00

Муниципалы МО "Гражданка" почтили память жертв "Большого террора"

фото ЗакС политика Муниципалы МО "Гражданка" почтили память жертв "Большого террора"

Депутаты и сотрудники местной администрации МО "Гражданка" 29 октября возложили цветы на Левашовском мемориальном кладбище, где покоятся казненные в ходе репрессий 1937-1938 годов, сообщила глава муниципалитета Елена Беляева.

"Особенно важно для меня, что в этом году к нам присоединились и жители Гражданки. Вместе с ними сегодня мы приехали на Левашовское кладбище, почтили минутой молчания память жертв репрессий, возложили цветы к мемориалам скорби, посетили небольшой музей и храм", – написала Беляева в соцсетях.

Она отметила, что в 2019 году муниципалы "Гражданки" возродили традицию чтить память погибших в годы "Большого террора", которую заложили первые руководители округа. 

Напомним, День памяти жертв политрепрессий в России отмечается ежегодно 30 октября.

Фото предоставлено Еленой Беляевой


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