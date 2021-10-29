ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:10

Левые силы отметили на Красной площади день рождения комсомола

фото ЗакС политика Левые силы отметили на Красной площади день рождения комсомола

По случаю 103-й годовщины со дня основания комсомольской организации на Красную площадь в Москве вышли активисты, считающие себя лево-патриотической оппозицией: представители КПРФ, "Левого фронта", "Союза советских офицеров" и других.

Вопреки антиковидным требованиям, запрещающим политические собрания, примерно пятистам участникам удалось беспрепятственно поучаствовать в акции, сообщает пресс-служба "Левого фронта". Среди собравшихся были замечены коммунисты из Госдумы и Мосгордумы, возложившие цветы к мавзолею Ленина.

Спикеры в ходе мероприятия посетовали на задавленную внутреннюю политику в стране и отсутствие перспектив для молодежи. Изменить ситуацию в лучшую сторону, по их мнению, может только "левый поворот".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама