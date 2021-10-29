Левые силы отметили на Красной площади день рождения комсомола

По случаю 103-й годовщины со дня основания комсомольской организации на Красную площадь в Москве вышли активисты, считающие себя лево-патриотической оппозицией: представители КПРФ, "Левого фронта", "Союза советских офицеров" и других.

Вопреки антиковидным требованиям, запрещающим политические собрания, примерно пятистам участникам удалось беспрепятственно поучаствовать в акции, сообщает пресс-служба "Левого фронта". Среди собравшихся были замечены коммунисты из Госдумы и Мосгордумы, возложившие цветы к мавзолею Ленина.

Спикеры в ходе мероприятия посетовали на задавленную внутреннюю политику в стране и отсутствие перспектив для молодежи. Изменить ситуацию в лучшую сторону, по их мнению, может только "левый поворот".