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Новости 19:21

Навальный обратился к иерархам, которые уволили поддержавшего его священника

фото ЗакС политика Навальный обратился к иерархам, которые уволили поддержавшего его священника

Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал увольнение священника Георгия Сухобокого, вызванное тем, что тот написал слова поддержки в адрес Навального на своей странице в социальной сети. Напомним, что представитель духовенства всего лишь в письменной форме "пожал руку" политику в связи с получением премии имени Сахарова.

"Я пожимаю руку священника Сухобокого в ответ и говорю ему: "Спасибо". А иерархам РПЦ я хочу напомнить, что в одной там Книге, которую они, очевидно, не читали (ведь все их время уходит на общение с "теми, кому положено спрашивать"), написано: "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное". Чтобы они не потерялись в незнакомом тексте, то вот подсказка: Мф. 5:10", – написал Навальный из ИК-2 Владимирской области.

Отметим, что на следующий день после публикации оказавшегося скандальным поста Сухобокому позвонил его начальник по линии РПЦ (епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор), сказавший, что не нуждается в сотрудниках, позволяющих себе подобные публичные жесты. Запись телефонного разговора разошлась по социальным сетям.


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