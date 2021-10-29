ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:31

"Капитан Тряпка" и "Женщина-метла" проверили готовность снегоуборочной техники в Колпинском районе

фото ЗакС политика "Капитан Тряпка" и "Женщина-метла" проверили готовность снегоуборочной техники в Колпинском районе

В поселке Металлострой на юго-востоке Петербурга в пятницу 29 октября состоялась линейка готовности уборочной и специализированной техники к работе в зимний период.

Вместе с врио главы Колпинского района Юлией Логвиненко в мероприятии участвовали "Капитан Тряпка", "Женщина-метла", "ЧистоЛаст" и "Руки-грабли". Это четыре супергероя молодежного проекта "Лига Чистоты", организованного районной администрацией. С начала октября они пропагандируют раздельный сбор мусора, апсайклинг, борьбу за чистоту улиц и береговых линий. 

К смотру представили 77 единиц техники и 60 единиц малой механизации, сообщили в группе Колпинского района "ВКонтакте". Помимо проверки готовности машин, участники мероприятия разместили кормушки и скворечники на аллее вдоль Центральной улицы.

Фото: vk.com/Колпинский район Санкт-Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама