"Капитан Тряпка" и "Женщина-метла" проверили готовность снегоуборочной техники в Колпинском районе

В поселке Металлострой на юго-востоке Петербурга в пятницу 29 октября состоялась линейка готовности уборочной и специализированной техники к работе в зимний период.

Вместе с врио главы Колпинского района Юлией Логвиненко в мероприятии участвовали "Капитан Тряпка", "Женщина-метла", "ЧистоЛаст" и "Руки-грабли". Это четыре супергероя молодежного проекта "Лига Чистоты", организованного районной администрацией. С начала октября они пропагандируют раздельный сбор мусора, апсайклинг, борьбу за чистоту улиц и береговых линий.

К смотру представили 77 единиц техники и 60 единиц малой механизации, сообщили в группе Колпинского района "ВКонтакте". Помимо проверки готовности машин, участники мероприятия разместили кормушки и скворечники на аллее вдоль Центральной улицы.

Фото: vk.com/Колпинский район Санкт-Петербурга